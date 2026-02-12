Dolar
43.65
Euro
52.00
Altın
5,068.98
ETH/USDT
1,960.70
BTC/USDT
67,646.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

AJet, Sivas'tan Almanya'nın tarihi, kültürel ve ticari merkezlerinden Köln'e 8 Temmuz'da direkt uçuş başlatacağını duyurdu.

Kenan Irtak  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Anadolu ile Avrupa arasında yeni bir hava köprüsü daha kuruyor.

AJet'in Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan Köln Bonn Havalimanı'na ilk seferi, 8 Temmuz'da yapılacak. Yaz boyunca çarşamba günü karşılıklı olacak seferler, 9 Eylül 2026'ya kadar devam edecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yeni hat, başta Almanya'da yaşayan Türkler olmak üzere, iki ülke arasında turistik ve ticari amaçlı seyahat edenler için önemli bir alternatif sunacak.

AJet'in Sivas-Köln biletleri satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının ölümle tehdit edilmesi davasında mütalaa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bakan Göktaş: Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalarımızı son aşamaya getirdik
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

AJet, Sivas'tan Köln'e direkt sefer başlatacak

AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

Sivas'tan dünyanın birçok ülkesine bal ihraç ediliyor

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle kalkışlar durduruldu

Berlin Brandenburg Havalimanı'nda buzlanma nedeniyle kalkışlar durduruldu
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Sanal kumar bağımlılığında 18-35 yaş aralığı ilk sırada yer alıyor

Sanal kumar bağımlılığında 18-35 yaş aralığı ilk sırada yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet