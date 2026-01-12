Dolar
43.13
Euro
50.40
Altın
4,599.71
ETH/USDT
3,107.90
BTC/USDT
90,734.00
BIST 100
12,298.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Lale Köklü Karagöz  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Vali Masatlı, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" adlı fotoğrafını seçen Masatlı, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karesini oyladı.

Masatlı, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Tüm karelerin birbirinden güzel olduğunu belirten Masatlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazen insan hayatının doğal tarafını gösterirken bazen de maalesef dünyamızda aslında görmek istemediğimiz acı gerçekleri yansıtmışlar. Bu sene bütün kategorilerde birer fotoğraf tercihinde bulundum ama aslında hepsi çok güzeldi. Bu fotoğrafları çeken başta fotoğrafçı, kameraman arkadaşlarımız olmak üzere bunu haberle birleştiren muhabir arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze barış planının ikinci aşamasına ilişkin toplantıya katıldı
Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının şüphelileri hakkında iddianame hazırlandı
Meteorolojiden Doğu Anadolu'da yoğun kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kadın basketbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kadın basketbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet