Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,296.80
BTC/USDT
95,235.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu
logo
Spor, Futbol

Yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran Hatayspor, altyapı oyuncularıyla mücadelesini sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, altyapıdan kadroya dahil edilen oyuncularla mücadelesini sürdürüyor.

Mehmet Bayrak  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran Hatayspor, altyapı oyuncularıyla mücadelesini sürdürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Hatay ekibi, Trendyol 1. Lig'de bu sezon çıktığı 20 maçta galibiyet alamadı.

Ligde 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 19. sırada yer alan bordo-beyazlı takım, son bir ayda 8'i yabancı 14 oyuncuyla yollarını ayırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Hatay ekibinde, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ünal Emre Durmuşhan ve Oğuzhan Matur forma giymeye devam ederken, altyapıdan 12 oyuncu da listeye eklendi.

Ligdeki son 3 maça altyapı ağırlıklı kadroyla çıkan Hatayspor, kalan 18 karşılaşmada da altyapıdan kadroya dahil edilen futbolcularla mücadelesini sürdürecek.

"Futbolcu sayım çok az"

Teknik direktör Bekir İrtegün, AA muhabirine, zor bir göreve geldiğinin farkında olduğunu söyledi.

Kısıtlı kadro ve imkanlarla mücadele ettiklerini anlatan İrtegün, şöyle konuştu:

"Hatayspor'un bu zorlu süreci, burada bulunan genç arkadaşlarımızın gelecekleri adına bir fırsat. Futbolcu sayım çok az, 14-15 kişiyle mücadele ediyoruz. Hafta içi 19 yaş altı maçı vardı, oraya giden sporcularımız oldu. Böyle süreçler olacak, tabii bu kolay değil. Zorluklar insanı yetenekli hale getiriyor, çözüm üretme noktasında geliştiriyor."

İrtegün, ilk hedeflerinin takımdaki organizasyon şemasını yeniden sağlıklı hale getirmek olduğunu ifade etti.

"Transfer tahtasının açılması çok önemli"

Kulübün, transfer yasağının kaldırılması için çalışmaları sürdürdüğünü belirten İrtegün, şunları kaydetti:

"Transfer tahtasının açılması çok önemli ama açıldıktan sonraki süreç yönetimi hepsinden önemli. Benim hassas olduğum nokta Hatayspor'un geleceğiyle alakalı. Puan durumu ortada, kulübün gerçeklerle ilerlemesi gerekiyor. Bunun için transfer tahtası açıldıktan sonra gelecek senenin mücadele edecek kadrosuyla alakalı çalışmaların yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz."

İrtegün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan takımın artık tamamen kente döndüğünü vurgulayarak, taraftarlardan stada gelerek genç oyunculara destek olmalarını beklediklerini dile getirdi.

"Sahadaki performansımızı artırmak için elimizden geleni yapıyoruz"

Futbolculardan 19 yaşındaki sağ bek Ersin Aydemir, maçları da antrenmanları da Hatay'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran Ersin, "Kulüp olarak istediğimiz gibi gitmiyoruz ama kötü sürece rağmen onurlu duruşumuzu ve sahadaki performansımızı daha da artırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Orta saha oyuncularından 18 yaşındaki Ali Yıldız ise hem kendileri hem de şehirleri için takımda özveriyle mücadelelerini sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yüz tanıma kameralarıyla kent güvenliği üst seviyeye çıkarılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Evde Bakım Yardımı"na ilişkin açıklama
İstanbul'da "Kudüs ve Filistin Dersleri" kitabının tanıtımı yapıldı
İstanbul'da geçen yıl özel sağlık kuruluşlarına 21 bin denetim yapıldı
Geçen yıl trafik kazalarında 3 bin 481 kişi yaşamını yitirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran Hatayspor, altyapı oyuncularıyla mücadelesini sürdürüyor

Yabancı futbolcularıyla yollarını ayıran Hatayspor, altyapı oyuncularıyla mücadelesini sürdürüyor

Hatay'da depremlerden sonra inşa edilen valilik binası tanıtıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor

Bahçesinde yetiştirdiği kamıştan tasarladığı neyleri müzikseverlerle buluşturuyor
Hatay'da üreticiler mandalinaya katma değer kazandırmak için uygulamalı eğitim alıyor

Hatay'da üreticiler mandalinaya katma değer kazandırmak için uygulamalı eğitim alıyor
Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok

Süper Lig'den düşen Çukurova takımlarının 1. Lig'de galibiyeti yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet