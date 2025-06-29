Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,438.10
BTC/USDT
107,500.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
logo
Gündem

DMM, İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla, küçük işletmelerin bitirileceği iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İklim Kanunu teklifiyle hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini" öne süren haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
DMM, İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla, küçük işletmelerin bitirileceği iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında "Besiciye Emisyon Darbesi Geliyor" başlığıyla yayınlanan ve İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılığın bitirileceğini, küçük işletmelerin yok edileceğini öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İklim Kanunu Teklifi'nin, vatandaşları iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyarak daha temiz ve güvenilir çevrede yaşamalarına olanak sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

İklim değişikliğiyle mücadele politikalarıyla, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğratılması değil, aksine bunların korunmasını ve geliştirilmesinin hedeflediğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İklim Kanunu Teklifi'nde, hayvancılığı sonlandırmaya yönelik hiçbir düzenleme bulunmamakta, küçük besicilere yönelik herhangi bir cezai hüküm yer almamaktadır. Kanunda yer alan idari yaptırım hükümleri ise belirli kriterleri karşılayan sanayi işletmelerini ilgilendirmektedir ve bu düzenlemelerin adli cezayla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Anayasamız gereği, cezalar ve yaptırımlar kanunda açıkça yazmak zorundadır. Kanunda yazmayan hiçbir cezai işlem uygulanamaz. Tasarıda olmayan ceza ve uygulamaları var gibi göstermeye çalışmak, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri paylaşmak TCK 217/A uyarınca suçtur. Vatandaşlarımızı, resmi ve güvenilir kaynakları dikkate almaya ve asılsız iddialara itibar etmemeye davet ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla, küçük işletmelerin bitirileceği iddialarını yalanladı
MİT Başkanı Kalın, Hamas Liderlik Konseyi Başkanı Derviş ile görüştü
Bakan Yerlikaya: Bugünün Türkiye'si her bir vatandaşının sesine kulak veren bir Türkiye'dir
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları

Benzer haberler

DMM, İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla, küçük işletmelerin bitirileceği iddialarını yalanladı

DMM, İklim Kanunu Teklifi ile hayvancılıkla, küçük işletmelerin bitirileceği iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım

"Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" paneli düzenlendi

DMM'den "NATO karargahı" iddiasına yalanlama

DMM'den "NATO karargahı" iddiasına yalanlama
DMM'den gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama

DMM'den gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet