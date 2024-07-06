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Dünya

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunanlardan bir kişi daha Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmayla yakalandı.

İsa Toprak  | 06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına yönelik provokasyonda bulunan bir kişi daha yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Haziran'da Kayseri'de ve bazı illerde mültecilere yönelik olaylar sonrasında, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı.

Bu olaylar sırasında Türk bayrağına saldıran, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, Azez'de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağını indirerek yırtan grup içerisinde yer alan Ali Almohamed Alhac Hasan Hammade, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.

Türk bayrağına saldırıda bulunan şüpheli, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim." ifadesini kullandı.

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