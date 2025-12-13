Dolar
Gündem

Aydın'da lokanta sahibi fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lokanta işletmecisi, yemek sırasında aniden fenalaşarak hareketsiz kalan müşterisini kalp masajı yaparak kurtardı.

Yusuf Konrat  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Aydın'da lokanta sahibi fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü

Aydın

Ata Mahallesi'ndeki lokantaya gelen M.A, yemek masasında otururken bir anda fenalaştı.

Durumu fark eden işletme sahibi Ahmet Salış hızla müşterinin yanına gitti. Salış, M.A'yı yere yatırarak bir süre kalp masajı yaptı.

Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu.

Kalp masajının ardından kendine gelen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Salış, müşterisinin boğazına yemek kaçtığını düşünerek ilk olarak Heimlich manevrası yapmaya hazırlandığını ancak M.A'nın kızının babasının kalp hastası olduğunu söylemesi üzerine masaj yaptığını söyledi.

Kalp masajı konusunda bilgi sahibi olduğunu belirten Salış, "Kızı, 'Babam kalp hastası, kalp krizi geçiriyor olabilir.' dedi. Kendisini yavaşça yere yatırdık, birden o soğuk teri gördüm. Hemen kalp masajına başladım. Bir iki defa yaptıktan sonra gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. Sonra terini sildik, kafasının altına yastığa benzer bir şey koyduk. Bilinci yerine geldiği için sevindik." ifadelerini kullandı.

Salış, müşterisinin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Salış'ın kalp masajı yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'da lokanta sahibi fenalaşan müşterisini kalp masajıyla hayata döndürdü
