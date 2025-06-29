Dolar
39.91
Euro
46.74
Altın
3,274.27
ETH/USDT
2,441.70
BTC/USDT
107,966.00
BIST 100
9,404.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

Tahran BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istedi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınmasını, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere İran'a düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutulmasını istedi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Tahran BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istedi

İstanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na konuya ilişkin bir mektup gönderdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mektupta Erakçi, İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların, BM kararnamelerinin açık ihlali olduğunu belirtti.

Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri, altyapı ve masum insanların hedef alındığına işaret eden Erakçi, "İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınması, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere iki ülkenin bu saldırılardan sorumlu tutulması" talebinde bulundu.

Erakçi, uluslararası hukukun açık ihlali olan söz konusu saldırıları görmezden gelmenin, BM'nin meşruiyetini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
Şehit pilot Maden, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Tahran BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istedi

Tahran BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istedi

UAEA Başkanı, İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin askeri operasyonlarla çözülemeyeceğini belirtti

İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin öldüğü duyuruldu

İran'da "güvenlik bölgelerinde" izinsiz İHA uçuranlara hapis cezası verilecek

İran'da "güvenlik bölgelerinde" izinsiz İHA uçuranlara hapis cezası verilecek
Tel Aviv-Tahran uzlaşısı petrol fiyatlarını 60 dolar bandına çekecek

Tel Aviv-Tahran uzlaşısı petrol fiyatlarını 60 dolar bandına çekecek
ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet