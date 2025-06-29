Tahran BM'den İsrail ve ABD'nin tazminat dahil İran'a saldırılarından sorumlu tutulmasını istedi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletlerden (BM) İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınmasını, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere İran'a düzenledikleri saldırılardan sorumlu tutulmasını istedi.
İstanbul
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na konuya ilişkin bir mektup gönderdi.
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Mektupta Erakçi, İsrail'in 13 Haziran günü İran'a başlattığı saldırıların, BM kararnamelerinin açık ihlali olduğunu belirtti.
Saldırılarda sivil yerleşim bölgeleri, altyapı ve masum insanların hedef alındığına işaret eden Erakçi, "İsrail ve ABD'nin saldırgan taraflar olarak tanınması, tazminat ve zararların karşılanması dahil olmak üzere iki ülkenin bu saldırılardan sorumlu tutulması" talebinde bulundu.
Erakçi, uluslararası hukukun açık ihlali olan söz konusu saldırıları görmezden gelmenin, BM'nin meşruiyetini ciddi şekilde zedeleyeceği uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.