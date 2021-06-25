Euro
10.40
Dolar
8.69
BIST 100
1,405.76
Altın
1,788.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Gündem

MSB kaynaklarından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sarp Özer   | 25.06.2021
MSB kaynaklarından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasına yalanlama

Ankara

Bazı internet sitelerinde "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiası yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İddialara gerekçe olarak gösterilmeye çalışılan Türkiye ile Katar arasındaki "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği Protokolü"nün askeri sağlık alanında iş birliği protokolü olduğunu vurgulayan kaynaklar, "Protokol, her yıl belirlenecek kontenjan dahilinde misafir personel ve Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker-sivil personel ile Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 2 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn halkı Kovid-19 aşısı yaptırmaya çağırdı
İsrail'de Delta varyantının yayılması nedeniyle kapalı alanlarda maske zorunluluğu yeniden getirildi
Kovid-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı
Sağlık Bakanı Koca aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Benzer haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı

AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

MSB kaynaklarından "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildiği" iddiasına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi’nde kabul edilen kararlar beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır

Dışişleri Bakanlığı: AB Zirvesi’nde kabul edilen kararlar beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır
Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor

Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor
Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü

Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf hobisini kazanca dönüştürdü