logo
Yaşam

Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Yumurtalık Lagünü Milli Parkı'nda sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla görüntülendi.

Alaeddin Çoğal  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Adana'da sığır balıkçılı beslenirken görüntülendi Fotoğraf: Alaeddin Çoğal/AA

Adana

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından biri olan milli park, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Parktaki gözlemlenen türler arasında sığır balıkçılı kuşu da yer alıyor.

Sığır balıkçılı, avladığı kurbağayla beslenirken görüntülendi.

