Spor, Futbol

Başakşehir sahasında Konyaspor'u mağlup etti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Emrah Oktay  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Başakşehir sahasında Konyaspor'u mağlup etti Fotoğraf: Murat Şengül/AA

Istanbul

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza yayı içinden plase vuruşunda kaleci Muhammed soluna uzanarak topu kornere çeldi.

34. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Berkan'ın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ömer Ali'nin önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun şutunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

52. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Shomorodov'un pasında topla sağ kanatta buluşan Yusuf Sarı, kendisini karşılayan Adil Demirbağ'ı iki kez çalımlayarak ortasını yaptı. Altıpasta uygun durumda bulunan Selke, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

59. dakikada Kramer'in soldan pasında penaltı noktası gerisinde topla buluşan Bardhi'nin bekletmeden şutunda top yandan auta çıktı.

61. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Operi'nin soldan ortasında arka direkte topu kontrol eden Selke, üç rakibinin arasından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

83. dakikada Kramer'in sağdan ortasında Başakşehir savunmasının ters vuruşunda top az farkla direğin üstünden kornere çıktı.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı kornerde kaleye yönelen meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir sahasında Konyaspor'u mağlup etti

