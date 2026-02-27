Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Trabzon
4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.
35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.
37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.
50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.
69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.
84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Inao Oulai: Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım
Trabzonsporlu futbolcu Inao Oulai, Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklandığını söyledi.
Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un ligdeki durumunu değerlendiren Oulai, "Takım olarak hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanmaya kazanarak yolumuza devam etmeye ve toplayacağımız kadar puan toplamaya devam edeceğiz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Ben şu anda Trabzonspor’da oynuyorum. Trabzonspor’un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim." diye konuştu.
Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.
Aleksandar Stanojevic: Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçta duran toptan çok kolay goller yediklerini söyledi.
Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Maalesef iki duran toptan çok kolay goller yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım bunu biliyoruz, güçlü bir takım. Farklı kurulumları var. Oyun kurarken duran toplar olsun orta açmalarda olsun iyi bir hocaları var." dedi.
Ligde önlerindeki süreci düşündüklerini anlatan Stanojevic, "Devam edeceğiz, savaşacağız, bırakmayacağız. Ama maalesef bugün dediğim gibi ikinci yarının ardından özellikle ilk beş dakikada duran toptan yediğimiz gol bizi çok sarstı. Nasıl olabiliyor bu seviyede bu kadar kolay gol yemek onu anlayamıyorum. Ama dediğim gibi savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.