UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)

Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)