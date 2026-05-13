Bakan Işıkhan'dan Sosyal Güvenlik Haftası paylaşımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 602 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 889 personel ile insan odaklı çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Işıkhan, NSosyal hesabından Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"602 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 889 personelimizle insan odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dijitalleşme ve yeni nesil teknolojiler sayesinde kapasitemizi güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Kıymetli çalışma arkadaşlarım başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutluyorum."