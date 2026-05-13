Almanya otomotiv sektöründe 2035’e kadar 125 bin ek istihdam kaybı olabilir

Alman Otomobilciler Birliği (VDA), Avrupa Birliği’nin (AB) “teknoloji tarafsızlığı” ilkesini benimsememesi ve ülkenin rekabet gücünü artırmaması halinde sektörde 2035 yılına kadar 125 bin ek istihdam kaybı yaşanabileceğini belirtirken, VDA Başkanı Hildegard Müller, “Gelişmeler endişe verici. Almanya derin bir üretim lokasyonu krizi yaşıyor.” dedi.

VDA açıklamasında, AB’nin 2035’ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojenli araçlara izin veren katı emisyon kuralları eleştirildi.

Düzenlemenin bu haliyle kalmasının Almanya’da 50 bin istihdamı riske atacağı vurgulanan açıklamada, AB’nin “teknoloji tarafsızlığı” ilkesini benimsememesi ve ülkenin rekabet gücünü artırmaması halinde sektörde 2035 yılına kadar 125 bin ek istihdam kaybı yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu senaryoda 2019’dan bu yana kaybedilen toplam iş gücü sayısının 225 bine ulaşacağı belirtildi.

Birlik, şarj edilebilir hibrit ve yenilenebilir yakıtlı içten yanmalı motorları da kapsayan esnek bir modelin benimsenmesi durumunda söz konusu 50 bin istihdamın korunabileceğine dikkati çekti.

Sektörde 2019’dan bu yana halihazırda 100 bin istihdamın kaybedildiği hatırlatılan açıklamada, Almanya’daki yüksek vergiler, enerji maliyetleri, yoğun bürokrasi ve işçilik giderleri nedeniyle yatırımların giderek daha fazla yurt dışına kaydığı ifade edildi.

Refah ve istikrar uyarısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen VDA Başkanı Hildegard Müller, Berlin ve Brüksel yönetimlerine çağrıda bulunarak, “Gelişmeler endişe verici. Almanya derin bir üretim lokasyonu krizi yaşıyor. Yatırım ve istihdamın kaçması refahımızı, toplumsal ve siyasi istikrarımızı tehdit edecektir. Çin, Hindistan, ABD veya Kanada gibi küresel güçler teknolojileri yasaklamıyor. Avrupa’nın katı düzenleme vizyonu iflas etmiştir. İklim koruması ancak büyüme ve istihdamla birlikte yürütülürse başarılı olur.” ifadelerini kullandı.

Müller ayrıca, AB Komisyonu’nun “Otomotiv Paketi” taslağının Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler tarafından acilen revize edilmesi gerektiğini belirtti.