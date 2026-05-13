Milli Savunma Bakanı Güler, Belçikalı mevkidaşı Francken ile görüştü

Utku Şimşek
13 Mayıs 2026•Güncelleme: 13 Mayıs 2026
Güler, resmi ziyaretler için Ankara'da bulunan Francken'i, bakanlıkta askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Francken, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika Savunma Bakanlığı Arasında Niyet Mektubu imzalandı.
İmza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg de katıldı.