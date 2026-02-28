Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
1,855.70
BTC/USDT
63,575.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde çeşitli noktalara hava saldırıları düzenledi. Beyrut'tan yayındayız. İsrail’in Hayfa kentine İran tarafından misilleme saldırısı gerçekleşiyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlikte son duruma ilişkin Kudüs'ten yayındayız. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını söyledi. -VTR-
logo
Spor

Trabzonspor, geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezonki puanına şimdiden ulaştı.

Selçuk Kılıç  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Trabzonspor, geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı

Trabzon

Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadeniz ekibi, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 51 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürürken, geçen sezon lig sonundaki puana da sahip oldu.

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Şampiyon olduğu sezonun 24. haftasında 57 puanla 1. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 41 puanla 5. sırada, 2023-2024 sezonunda 37 puanla 4. sırada, 2024-2025 sezonunda 32 puanla 10. sırada söz konusu haftayı kapadı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alarak son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

Son 6 sezonun en golcüsü

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezondaki en golcü dönemini yaşıyor.

En son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol atan Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda 31, 2021-2022 sezonunda 42, 2022-2023 sezonunda 39, 2023-2024 sezonunda 38, 2024-2025 sezonunda 39 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28 Şubat sürecinde eğitimleri kesintiye uğrayanlar yaşadıklarını unutamıyor
Birçok ilde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Gürlek'ten uyuşturucu operasyonunda silahla yaralanan jandarmaya geçmiş olsun mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzonspor, geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı

Trabzonspor, geçen sezonki puanını şimdiden yakaladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Başakşehir sahasında Konyaspor'u mağlup etti

Başakşehir sahasında Konyaspor'u mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Liverpool'a karşı "güzel anıları" bulunuyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde eşleştiği Liverpool'a karşı "güzel anıları" bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet