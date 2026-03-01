Dolar
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız
logo
Gündem

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirtildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı belirterek, "Bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerini yasakladığına dair telsiz yayınları yapıldığı bilgisi gelmiş olup, bölgede Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 3'tür. Bölgedeki seyir duyurularının takip edilmesi, gerekirse Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile temas kurulması önem arz etmektedir."

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden "Hürmüz Boğazı" açıklaması
