Gündem

İstanbul'daki plaka basım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka'ya (APP) gelen yeni cezalar nedeniyle araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için İstanbul'daki basım atölyeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Alper Korkmaz, Halis Akyıldız  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
İstanbul'daki plaka basım merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Bazı sürücüler, Trafik Ceza Kanunu'nda araçlarında "APP" olarak adlandırılan plaka sahibi sürücülere yönelik ilk ihlalde 140 bin lira para cezası kesilmesi ve sürücü belgelerinin 30 günlüğüne geri alınması nedeniyle harekete geçti.

Ceza yemek istemeyen sürücüler noterdeki işlemlerinin ardından plaka basım noktalarının önünde yoğunluk oluşturdu.

Sürücüler, Büyükçekmece Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kağıthane Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Basım Merkezi ile Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası önünde sıra bekledi.

Noter işlemlerinden sonra plaka basım noktalarına gelen sürücüler evrak teslim ederek yeni plakalarını aldı.

Sürücü Yaşar Özcan, Beylikdüzü Gürpınar Şoförler Odası'nda yaklaşık 20 dakikadır kendisine sıra gelmesini beklediğini anlattı.

Özcan, kurallara uymak gerektiğini dile getirerek, "Değiştirmem daha iyi oldu. Değiştirmezseniz cezası 140 bin lira. Noter masrafı ve Şoförler Odası masrafını ödeyip değiştirmek çok karlı." dedi.

