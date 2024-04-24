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Dünya

Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'nin (AB) 2004'te 10 üyeyi birden kabul ettiği, tarihindeki en büyük genişlemenin 20. yıl dönümü için etkinlik düzenlendi.

Selen Valente Rasquinho  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor

Brüksel

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'ndaki tören, AP Başkanı Roberta Metsola'nın konuşmasıyla başladı.

Metsola, kendi ülkesi Malta'nın da 2004'te, Macaristan, Polonya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte AB'ye üye olduğunu söyledi.

20 sene önce Malta'nın başkenti Valletta'daki Büyük Liman'da toplanıp ülkenin AB'ye girişi için binlerce kişiyle beraber geri sayım yaptığını anlatan Metsola, "20 yıllık dönüşüm, 10 farklı ülke ve daha güçlü bir AB." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin 10 ülkeyi içine alarak genişlemesinin 20 yıllık bir başarı öyküsü olduğunu, söz konusu ülkelerin her alanda daha iyi konuma geldiğini belirterek, Ukrayna'nın da aynı şekilde desteklenmesi ve AB'deki yerini alması gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "O halde hep beraber, birlik içinde kalalım. Ukrayna ile güçlü kalalım. Genişleme ve reform konusunda iddialı kalalım." değerlendirmesinde bulundu.

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