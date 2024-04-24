Dolar
32.52
Euro
34.75
Altın
2,315.55
ETH/USDT
3,277.60
BTC/USDT
66,653.00
BIST 100
9,673.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AP milletvekillerinin, İran'la diplomatik ilişkileri kesme ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma taleplerine karşı çıktı.

Selen Valente Rasquinho  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin, İran'la diplomatik ilişkileri kesme ve Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine alma taleplerine karşı çıkarak, bunun pratik etkisi olmayacağını, İran'la diplomatik ilişkilerin devam ettirilmesi gerektiğini savundu.

AP Genel Kurulu'nda, Josep Borrell'in katılımıyla "İran'ın İsrail'e saldırıları" konulu oturum düzenlendi.

Borrell, oturumda yaptığı konuşmada, "Bildiğiniz gibi, bu saldırıların ne kadar içler acısı olduğunu vurgulamak ve tam bir bölgesel çatışmaya yaklaştığımız konusunda uyarmak için İran Dışişleri Bakanı (Hüseyin Emir Abdullahiyan) ile düzenli olarak temas halindeyim." ifadesini kullandı.

AB'nin 13 Nisan'da İsrail'e düzenlediği hava saldırısı sonrasında İran'ı kınadığını anımsatan Borrell, üye ülkeler arasında bu ülkeye yönelik mevcut yaptırımları genişletme konusunda siyasi görüş birliği olduğunu belirtti.

Ancak Borrell'in sözleri sık sık, AB'nin İran'a yönelik politikasına muhalif milletvekillerince bölündü.

Belçikalı Milletvekili Guy Verhofstadt ve Alman Milletvekili Hannah Neumann, Borrell'in kürsüde konuşma yaptığı sırada sözlü müdahalede bulunarak, İran liderliğine yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması, İran'la diplomatik temasların kesilip, ülkedeki muhalefetle işbirliği yapılması gerektiği gibi görüşlerini dile getirdi.

Borrell, Verhofstadt'ın "İran'dan yalnızca 4 ya da 5 kişiye yaptırım uygulandığı" sözlerine cevaben, "4-5 değil 500'den fazla birey, AB'nin İran'a yönelik yaptırımlarına tabi. Siz yüzle çarpmayı unuttunuz. Tekrar okula dönmeli ve biraz matematik öğrenmelisiniz." sözleriyle tepki gösterdi.

"AB'nin İran'a karşı kapsamlı bir yaptırım rejimi var." diyen Borrell, kitle imha silahlarının yayılması, insan hakları ihlalleri ve Rusya'ya insansız hava araçları tedariki nedeniyle uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Devrim Muhafızları Ordusu'ndan isimlerin de yer aldığını söyledi.

Borrell, "İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör listesine almanın pratik etkisi olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz vefat etti
Zeki Yiğit, Danıştay Başkanlığına yeniden seçildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslüman devletler mazlumların sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermeli
Kilis'te her 5 kişiye bir motosiklet düşüyor
Dışişleri Bakanlığı "radikal çevreleri memnun etmek" için yapılan 1915 olayları açıklamalarını reddetti

Benzer haberler

Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor

Avrupa Birliği en büyük genişlemesinin 20. yılını kutluyor

Borrell, AP'de milletvekillerinin İran'la diplomatik ilişkileri kesme talebine karşı çıktı

Tahran Yunus Emre Enstitüsünde "Aşkname" isimli kaligrafi sergisi

ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı

ABD siber saldırı nedeniyle İranlı şirketler ve kişiler için yaptırım kararı aldı
GÖRÜŞ- İran’ın İsrail saldırısı sonun başlangıcı mı?

GÖRÜŞ- İran’ın İsrail saldırısı sonun başlangıcı mı?
AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletmekte mutabık kaldı

AB ülkeleri, İsrail'e saldırısı nedeniyle İran'a yönelik yaptırımları genişletmekte mutabık kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet