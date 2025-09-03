Dolar
Dünya

İtalya'dan 4 parlamenter Küresel Sumud Filosu'na katılacak

İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan 2'si Avrupa Parlamenteri, 1 İtalya Senatosu Senatörü ve 1 de İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili olmak üzere 4 parlamenterin katılacak.

Barış Seçkin  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
İtalya'dan 4 parlamenter Küresel Sumud Filosu'na katılacak

Roma

Gazze'ye yönelik küresel hareketin İtalya'daki sözcüsü Maria Elena Delia, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'da düzenlediği basın toplantısında, "4 İtalyan parlamenter (2’si Avrupa Parlamenteri, 1 senatör ve 1 milletvekili) Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na katılmaya hazırlanıyor." dedi.

Filoya katılacak isimlerin; ana muhalefet partisi Demokratik Partiden (PD) Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto ile PD Avrupa Parlamenteri Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamenteri Benedetta Scuderi olduğunu açıklayan Delia, "Bedenlerini ortaya koymaya karar verdiler. Bunun ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz." diye konuştu.

Filoya İtalya'dan katılacak teknelerin ne zaman hareket edeceğine ilişkin de konuşan Delia, başlangıçta bunun yarın için planlandığını ancak İspanya'dan gelen gemilerin Akdeniz'deki seyrinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle yaşanan gecikmeden ötürü bunun 7 Eylül Pazar gününe alındığını söyledi.

İtalya'da muhalefetten, hükümete "Küresel Sumud Filosu'nu koruyun" çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere el konulacağını, gemideki insanların gözaltına alınacağını ve terör şüphelileri gibi muamele göreceğini" söylemesine ilişkin İtalya’dan tepkiler devam ediyor.

Ana muhalefetteki PD'nin lideri Elly Schlein, Livorno kentinde partisinin bir etkinliğinde Ben-Gvir'in açıklamalarına atıfta bulunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) ve İtalyan hükümetinin Sumud Filosu'na sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Schlein, "Bu meseledeki tek yasa dışı olan şey Netanyahu hükümetinin işlediği suçlardır. Küresel Sumud Filosu'nun aktivistlerinin yanında olacağız ve İtalyan hükümetinin de filoda yer alan İtalyan aktivistleri savunmak için tavır alması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İtalyan parlamentosundaki ikinci büyük muhalefet partisi olan M5S de yaptığı yazılı açıklamada, hükümete, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na "terörist muamelesi"nde bulunacağını açıklamasının ardından bu insani yardım filosunu korumak için ne tür girişimlerde bulunulduğuna dair soru önergesi verdiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade eder. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

