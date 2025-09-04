Dolar
Gündem

Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın çıktı

Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mehmet Çalık  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Uşak'ta tekstil fabrikasında ve deposunda yangın çıktı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler depoyu ve fabrikayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

