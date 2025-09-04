Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.
Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek veriyor.
Yangın, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda devam ediyor.
Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.
