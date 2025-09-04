Dolar
logo
Gündem

Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren keçe fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Sercan Küçükşahin  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangına müdahale sürüyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında yaklaşık 6 saat önce henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sürüyor.

Alevlere OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Çalışmalara Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), çeşitli kurum ve kuruluşlara ait arazözler de destek veriyor.

Yangın, fabrikanın bahçesindeki atık malzemelerin olduğu bölüm ile 3 hangarda devam ediyor.

Müdahale sırasında yaralanan iki itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırıldı.

