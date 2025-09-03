Dolar
Gündem

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Musa Ölmez  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

