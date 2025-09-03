Aydın'ın Söke ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Sazlı Mahallesi Gaye Sanayi Sitesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.