İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde çıkan yangın söndürüldü
Bağcılar'da, İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki dükkanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstanbul
Ticaret merkezinin 10. adasında plastik ürünler satan dükkanda başlayan yangın bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı.
Zaman zaman ufak çaplı patlamaların yaşandığı yangın sırasında bazı iş yerlerinde de kısmi çökmeler meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi 10. Ada'daki bir dükkanda başlayan ve çok sayıda iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor https://t.co/1wn4CpxpRq pic.twitter.com/haBlyYdYrS— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 2, 2025
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Gül, gazetecilere, "Toplamda 17 işletme zarar gördü. Bunların bazılarının cephesi yanmış. Bazılarının, görüldüğü gibi içerisindeki ürünler yanmış. Şu anda yangın kontrol altında. Arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.