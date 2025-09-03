Dolar
Gündem

Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi.

Kamil Tekmen  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.

Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkati çekiyor.

Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken diğer yandan tarlalarını süren üreticiler, arazilerini yeni sezona hazırlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
