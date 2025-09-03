Gediz Ovası kurutmalık ürünlerle renklendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Gediz Ovası'ndaki sergi alanları kurutmalık ürünlerle renklendi.
Manisa
Ovada, dünyaca ünlü sultani çekirdeksiz üzümün kurutma çalışmaları devam ediyor. Üzümün yanı sıra domates ve biberler de kurutma sergilerinde yerini aldı.
Tarım arazilerinde yan yana dizilen ürünler kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla dikkati çekiyor.
Sergilerde ürün kurutma süreci devam ederken diğer yandan tarlalarını süren üreticiler, arazilerini yeni sezona hazırlıyor.
