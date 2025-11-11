Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Mütevazı çiftliğini devlet destekleriyle modern süt üretim tesisine dönüştürdü

Manisa'nın Kula ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı üç ayrı hibeyle küçük işletmesini modern süt tesisine dönüştüren girişimci Ercan Tomas, günlük ortalama 4 ton süt üretiyor.

Ahmet Bayram  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
Mütevazı çiftliğini devlet destekleriyle modern süt üretim tesisine dönüştürdü Fotoğraf: Kamil Tekmen/AA

Manisa

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan Tomas, 2017 yılında 8 gebe düveyle başladığı süt hayvancılığında 160 sağmal inek kapasitesine ulaştı.

İş hayatına başladığı günden itibaren TKDK'den aldığı desteklerle toplam 1,5 milyon dolarlık yatırımı hayata geçiren Tomas, bunun yüzde 70'ini devlet desteğiyle tamamladı.

Kamudaki görevini bıraktıktan sonra girişimciliğe yönelen Tomas, 9 kişiye istihdam sağladığı işletmesinde kurduğu 60 kilovat kapasiteli güneş enerjisi sistemiyle de çiftliğinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Ercan Tomas, AA muhabirine, dört yıllık memuriyetinin ardından 2017'de 8 inekle başladığını, TKDK'den aldığı üç ayrı hibe desteğiyle kapasitesini 120 sağmala çıkardığını, çiftliğini modernize ettiğini ve sürü yönetim sistemini devreye aldığını söyledi.

Devlet destekleri sayesinde işletmesini büyüttüğünü belirten Tomas, "TKDK'ye, toplamda 1,5 milyon dolarlık üç proje için başvurduk ve her birinde devletimizden yüzde 70 hibe aldık. Şu an 160 sağmalla üretimimize devam ediyoruz. Çiftliğimiz kapasite olarak 190 sağmala kadar çıkabilecek seviyede." diye konuştu.

Tesisinin modern hale dönüşmesinde devlet desteğinin çok büyük yeri olduğunun altını çizen Tomas, yatırımlarını peyderpey devreye aldığını dile getirdi.

TKDK'den ilk kez 2018'de destek aldığını kaydeden Tomas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayvan sayımızı önce 40'a çıkardık. İkinci projenin ardından süt aldığımız inek sayımız 120 oldu. Son olarak makine ekipman modernizasyon projesi yaptık. Sürü yönetim sistemini kurduğumuz için işletmeyi daha iyi yönetmeye başladık. Şu anda 160 inekten süt alıyoruz. Süt üretimimiz ilk başta 200-220 litre civarıydı. İlk projede bunu 1,5 tonlara çıkardık. Daha sonra ikinci projede 3 bin 200 litreye çıkardık. Şu an 4 bin litre üretim yapıyoruz. İlk başladığımızda bir işçimiz çalışıyordu, şu an 7 işçi, 2 veteriner teknikeri istihdam ediyoruz. Bu süreçte hem personel sayımız hem de ürettiğimiz süt miktarı arttı."

