İstanbul'da restoranda bıçaklanan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan restoranda yemek yediği sırada bir kişi tarafından bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan'ın yanına aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.C.G. geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şüpheli, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Valiliği: Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kayhan'ın Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Adalet Bakanı Tunç'tan, Cumhuriyet Savcısı Kayhan için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.