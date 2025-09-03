Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'ten Bayraktar TB2 SİHA'ya övgü
Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hırvat ordusuna yeni yetenekler kazandırdığını ifade etti.
Zagreb
Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tihomir Kundid ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Hırvatistan Hava Kuvvetleri'ni ziyaret ettiğini aktardı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hırvat ordusunun envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA konusunda eğitimlerini tamamlayan askerlerin kabiliyetlerini gösterdiğini kaydeden Anusic, şöyle devam etti:
"Modern silahlarla donatılmış 6 adet Bayraktar TB2, Hırvat ordusuna muharebe operasyonları, sınır gözetimi, keşif ve yangınla mücadele alanlarında yeni yetenekler kazandırıyor. Bu da ulusal güvenliğin ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor."
Hırvatistan, Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.