Gündem

Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'ten Bayraktar TB2 SİHA'ya övgü

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hırvat ordusuna yeni yetenekler kazandırdığını ifade etti.

İsmail Özdemir  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'ten Bayraktar TB2 SİHA'ya övgü

Zagreb

Anusic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Tihomir Kundid ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş ile Hırvatistan Hava Kuvvetleri'ni ziyaret ettiğini aktardı.

Hırvat ordusunun envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA konusunda eğitimlerini tamamlayan askerlerin kabiliyetlerini gösterdiğini kaydeden Anusic, şöyle devam etti:

"Modern silahlarla donatılmış 6 adet Bayraktar TB2, Hırvat ordusuna muharebe operasyonları, sınır gözetimi, keşif ve yangınla mücadele alanlarında yeni yetenekler kazandırıyor. Bu da ulusal güvenliğin ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlıyor."

Hırvatistan, Baykar ile 2024'te Bayraktar TB2 SİHA ihracatını kapsayan anlaşma imzalamıştı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Anusic'ten Bayraktar TB2 SİHA'ya övgü
