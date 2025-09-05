Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,306.20
BTC/USDT
110,872.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının, 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların Costco gibi üyelik gerektiren büyük mağazalardan alışveriş yapmalarını engelleyecek bir hazırlık yaptığı bildirildi.

Hakan Çopur  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor

Washington

Associated Press (AP) haber ajansının ulaştığı Dışişleri Bakanlığı iç yazışmalarına göre ABD yönetimi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için daha önce görülmemiş bazı sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve yabancı diplomatların tabi olmaları gereken başlıkların yer aldığı memorandumda, İranlı diplomatların Costco ve Sam's Club gibi üyelik gerektiren büyük mağazalardan alışveriş yapmalarının yasaklanmasına yönelik bir madde yer aldı.

23-29 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. BM Genel Kurulu sürecinde söz konusu memorandumun uygulanması halinde, toplantılara katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların kentin sadece sınırlı alanlarında bulunmalarına izin verilecek ve bu şekilde büyük alışveriş mağazalarının olduğu diğer yerlere gitmeleri engellenecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu memorandumun ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

ABD yönetimi, kısa süre önce aldığı kararla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız
Depremzede hak sahiplerine 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl önce şehit olan Piyade Er Yılmaz'ın ailesiyle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zeka ve dijital teknolojilerle denetimler yaygınlaşacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: 'Kanıt' ve 'Tanık' kitapları bu insanlık suçunun belgeleri olarak sunuldu

Benzer haberler

ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor

ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor

İsrail askerlerince katledilen Ayşenur'un eşinden, ABD hükümetine "duyarsızlık" tepkisi

Uzun yıllara dayanan ABD-Çin rekabeti, teknoloji cephesinde de sürüyor

Washington'daki Ulusal Muhafızlar kasım sonuna kadar başkentte kalacak

Washington'daki Ulusal Muhafızlar kasım sonuna kadar başkentte kalacak
Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştı

Venezuela'ya ait iki askeri uçak ABD donanma gemisine yaklaştı
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet