ABD, BM Genel Kurulu'na katılacak İranlı diplomatların alışverişlerini sınırlandırmaya hazırlanıyor
ABD Dışişleri Bakanlığının, 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların Costco gibi üyelik gerektiren büyük mağazalardan alışveriş yapmalarını engelleyecek bir hazırlık yaptığı bildirildi.
Washington
Associated Press (AP) haber ajansının ulaştığı Dışişleri Bakanlığı iç yazışmalarına göre ABD yönetimi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için daha önce görülmemiş bazı sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve yabancı diplomatların tabi olmaları gereken başlıkların yer aldığı memorandumda, İranlı diplomatların Costco ve Sam's Club gibi üyelik gerektiren büyük mağazalardan alışveriş yapmalarının yasaklanmasına yönelik bir madde yer aldı.
23-29 Eylül tarihlerinde yapılacak 80. BM Genel Kurulu sürecinde söz konusu memorandumun uygulanması halinde, toplantılara katılmak üzere New York'a gelecek İranlı diplomatların kentin sadece sınırlı alanlarında bulunmalarına izin verilecek ve bu şekilde büyük alışveriş mağazalarının olduğu diğer yerlere gitmeleri engellenecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu memorandumun ne zaman ve ne şekilde uygulanacağı konusunda bir açıklama yapmadı.
ABD yönetimi, kısa süre önce aldığı kararla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dahil olmak üzere Genel Kurul toplantılarına katılması beklenen Filistin delegasyonuna ABD vizesi vermemişti.