Dolar
41.15
Euro
47.98
Altın
3,522.90
ETH/USDT
4,296.30
BTC/USDT
110,911.00
BIST 100
10,877.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Enerji sıkıntısının yanı sıra kuraklıkla da mücadele eden ve şimdiye kadar üç barajı tamamen kuruyan İran'da, 8 barajın daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Haydar Şahin  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Ankara

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Su Kaynakları Şirketi, ülkedeki barajların durumuna ilişkin istatistikleri yayımladı.

İstatistiklere göre, ülkede yağışların azalmasıyla barajlarda biriken su miktarı ciddi anlamda azaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce Hürmüzgan, Gülistan ve Fars eyaletlerinde 3 barajın kurumasının ardından ülkedeki 8 önemli büyük barajın daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Su Kaynakları Şirketi'nin verilerine göre, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan ve Güney Horasan eyaletlerinde birer, Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise ikişer baraj kurumanın eşliğinde.

Bir yandan elektrik sıkıntısı yaşayan İran'da su sıkıntısının baş göstermesiyle birlikte yetkililer tüketim alışkanlıklarına dikkat edilmesi ve tasarrufta bulunulması çağrılarını yineliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

İran: ABD, nükleer müzakereler konusunda "iyi niyetten yoksun"

Küresel ısınma ve kuraklık Bitlis'teki göllerde su seviyesini düşürdü

Türkiye'de 3 bölge kuraklık sinyali veriyor

Türkiye'de 3 bölge kuraklık sinyali veriyor
İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı

İran, nükleer anlaşmaya varılırsa uranyum zenginleştirme seviyesini düşüreceğini açıkladı
ŞİÖ Zirvesi: Türkiye ve yeni küresel dönüşüm dinamikleri

ŞİÖ Zirvesi: Türkiye ve yeni küresel dönüşüm dinamikleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet