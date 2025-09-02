Kuraklıkla mücadele eden İran'da 8 baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
Enerji sıkıntısının yanı sıra kuraklıkla da mücadele eden ve şimdiye kadar üç barajı tamamen kuruyan İran'da, 8 barajın daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Su Kaynakları Şirketi, ülkedeki barajların durumuna ilişkin istatistikleri yayımladı.
İstatistiklere göre, ülkede yağışların azalmasıyla barajlarda biriken su miktarı ciddi anlamda azaldı.
Daha önce Hürmüzgan, Gülistan ve Fars eyaletlerinde 3 barajın kurumasının ardından ülkedeki 8 önemli büyük barajın daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.
Su Kaynakları Şirketi'nin verilerine göre, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan ve Güney Horasan eyaletlerinde birer, Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise ikişer baraj kurumanın eşliğinde.
Bir yandan elektrik sıkıntısı yaşayan İran'da su sıkıntısının baş göstermesiyle birlikte yetkililer tüketim alışkanlıklarına dikkat edilmesi ve tasarrufta bulunulması çağrılarını yineliyor.