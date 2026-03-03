Dolar
Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Serdar Karagöz, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
AA Genel Müdürü Karagöz, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Ankara

AA Genel Müdürü Karagöz, beraberindeki AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile Bakan Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Karagöz, AA'nın gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların bulunduğu "Yılın Kareleri" seçkisinde yer alan bir fotoğrafı Gürlek'e hediye etti.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Köklü geçmişi ve uluslararası itibarıyla Anadolu Ajansı, yalnızca ülkemizde değil dünyada da doğru ve güvenilir haberciliğin öncüsüdür. Anadolu Ajansının, özellikle insanlığın kanayan yarası Gazze'de çektiği fotoğraf ve görüntüler, yaşanan soykırımı ve insan hakları ihlallerini gözler önüne seren kanıt niteliğindedir. Hakikatin izini süren, adaletin yanında olan, sorumluluk bilinciyle hareket eden Anadolu Ajansımızın tüm çalışanlarına görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Bu vesile ile Genel Müdür Serdar Karagöz'e nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür ediyorum."

