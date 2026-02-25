Dolar
43.87
Euro
51.73
Altın
5,186.88
ETH/USDT
1,937.30
BTC/USDT
65,776.00
BIST 100
13,761.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etti.

Emrah Oktay  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ankara'da gerçekleşen ziyarette İbrahim Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e misafirperverliği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarı diledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Zeytinburnu'nda polis eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı Gürlek'i ziyaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco: Avrupa Ligi neden bitmiş olsun, mucize gerçekleştirmek için azmimiz var

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 11 haftada 33 puana talip

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'de kalan 11 haftada 33 puana talip
Galatasaray, Juventus maçına hazır

Galatasaray, Juventus maçına hazır
Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor

Samsunspor, Avrupa'da tur hesapları yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet