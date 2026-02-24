Galatasaray, Juventus maçına hazır

İstanbul
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
- Galatasaray, Avrupa'da 338. kez sahne alacak
Tam kadro çalışan sarı-kırmızılı ekibin idmanı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray'ın taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.