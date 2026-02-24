Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Juventus maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Metin Arslancan  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Galatasaray, Juventus maçına hazır Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Tam kadro çalışan sarı-kırmızılı ekibin idmanı, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray'ın taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın TSİ 23.00'te Allianz Stadı'nda Juventus ile karşı karşıya gelecek.

