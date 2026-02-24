Dolar
Spor, Futbol

Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında dün konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Serhat Zafer  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

24. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi dün ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
