Dolar
43.83
Euro
51.74
Altın
5,159.81
ETH/USDT
1,913.90
BTC/USDT
66,331.00
BIST 100
14,056.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla toparlandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Ligin 23. haftasında Göztepe engelini 4-0'la geçerek yenilmezlik serisini 12 maça yükselten Beşiktaş, her hafta kazandığı puanlarla kendini bulmaya başladı.

İlk haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarının umudunu erken tüketen siyah-beyazlılar, rakiplerinin arkasına düşerek kısa sürede şampiyonluk yarışından uzaklaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Puan cetvelinde yükselmeye başladı

Beşiktaş, 12 maçlık seride her hafta topladığı puanlarla sıralamada yükseldi.

Süper Lig'de son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından haftayı 17 puanla 7. basamakta bitiren Beşiktaş, yenilmezlik serisi sonrası puanını 43'e yükselterek sıralamanın 4. basamağına yerleşti.

Güneş dönemindeki seriye az kaldı

Beşiktaş, eski teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde iki farklı dönemde iki kez uzun süreli yenilmezlik serisi yakaladı.

Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci şampiyonluğunu yaşadığı 2016-2017 sezonunda 14 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın 2022-2023'teki ikinci görev döneminde 15 maçta rakiplerinin bileğini bükmesine izin vermedi.

Güneş'le ilk serisinde 9 galibiyet, 5 beraberlik alan Beşiktaş, tecrübeli teknik adamın 15 maçlık serisinde ise 12 karşılaşmayı kazandı, 3 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Sergen Yalçın en uzun serisine imza attı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk dönemindeki yenilmezlik serisini geride bırakmayı başardı.

Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021'i şampiyonlukla taçlandıran siyah-beyazlılar, söz konusu sezonda üst üste 9 maçta rakiplerinin 3 puan almasına izin vermedi.

Yalçın, 9 maçlık yenilmezlik serisini ikinci döneminde 12 karşılaşmaya yükseltti.

Direkt rakiplerine kaybetmedi

Şampiyonluk yarışında geride kaldıktan sonra hedefine Avrupa kupalarına katılmayı alan siyah-beyazlılar, 12 maçlık süreçte aynı amaca ulaşmak isteyen rakiplerinin sevinmesine izin vermedi.

Trabzonspor'la 3-3 berabere kalarak aradaki puan farkının açılmasına izin vermeyen Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 3-2 yenerek aradaki farkı 7 puana yükseltirken, Göztepe'yi 4-0 mağlup ederek rakibini 2 puan geride bıraktı ve İzmir ekibini 4. basamaktaki yerinden indirerek kendi yerleşti.

Dolmabahçe "kale" oldu

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisinde iç saha performansı etkili oldu.

12 maçlık bölümde rakiplerini Dolmabahçe'de 7 kez konuk eden siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Beşiktaş, deplasmanda da 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava
Bakan Kurum, Sındırgı'daki afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı
Suça sürüklenmekten manevi değerler ve spor sayesinde kurtuldu
Çocuğun suçtan korunmasında aile kilit rol oynuyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı

Beşiktaş yenilmezlik serisiyle toparlandı

Trabzonspor, Fatih Tekke ile deplasmanda daha çok puan topladı

Kayserispor 8 maç aradan sonra gelen galibiyetle umutlandı

LaLiga'da Barcelona, Ligue 1'de PSG yeniden lider

LaLiga'da Barcelona, Ligue 1'de PSG yeniden lider
Galatasaray'da hedef "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak

Galatasaray'da hedef "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalmak
Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı

Beşiktaş 3 puanı 4 golle aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet