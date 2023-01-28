Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Salim Taş   | 28.01.2023
Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor'u yendi Fotoğraf: Cem Genco / AA

Hatay

9. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

26. dakikada Boudjemaa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın vuruşunda top ağlarla buluştu. VAR uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Zorbay Küçük, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

37. dakikada Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı orta kaleye doğru yöneldi. Kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

39. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Kamil Ahmet Çörekçi'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

43. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Djaniny'in şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Onur Ergün'ün ceza sahası dışından çektiği sert şutta top direğin üstünden auta çıktı.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Siopis'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta top üst direten döndü. Dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

48. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Kaleci Erce Kardeşler'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Bertuğ Özgür Yıldırım, El- Kaabi'nin önüne indirdi. Ceza sahası içinde El-Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1

50. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

55. dakikada Bardhi'nin, savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

59. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Dilan Bozok'un vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada sol kanatta Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ze Luis'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+9. dakikada El-Kaabi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Atakaş Hatayspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Çavuşoğlu, Almanya'da komşularının saldırısına uğrayan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor'u yendi

Gaziantep FK ligde 9 maç sonra galibiyet aldı

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Hatayspor kadın futbol takımı zirve yarışından kopmak istemiyor

Hatayspor kadın futbol takımı zirve yarışından kopmak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet