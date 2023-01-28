Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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🤝🏼 Hoş geldin @CanerErkin 🧡💙 pic.twitter.com/9QQgadAmIZ— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 28, 2023