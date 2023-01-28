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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

Medipol Başakşehir Kulübü, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.01.2023
Medipol Başakşehir, Caner Erkin'le anlaştı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden F. Karagümrük'te oynayan Caner Erkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Caner Erkin'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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