Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

Okan Coşkun   | 28.01.2023
Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

5. dakikada Yatabare'nin sol kanattan gönderdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in sert vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Onyekuru'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

41. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ndiaye'nin ceza sahası sol çaprazından attığı pasta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı

49. dakikada Emre Akbaba ile Ndiaye'nin ceza sahasında yaptığı verkaçta topla son olarak buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Charisis'in ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

53. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan rakibi Rodrigues'i çalımlayarak ceza sahası içerisinden yaptığı plase vuruşta, topu kaleci Ertaç Özbir kornere gönderdi.

56. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Emre Akbaba'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında arka direkte bulunan Ndiaye'nin kafa pasıyla uzak direkte topla buluşan Akintola'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

63. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı bire indirdi. Gradel'in sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Cofie, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-2

68. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta gitti.

Adana Demirspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Antalya'da fırtına ve yağışın izleri siliniyor
Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün üçüncü raporuna ilişkin açıklama
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı
Soğuk hava ve karın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

Benzer haberler

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor'dan Marek Hamsik'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Adana Demirspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Hatayspor kadın futbol takımı zirve yarışından kopmak istemiyor

Beşiktaş'ta "Güneş"li günler

Beşiktaş'ta "Güneş"li günler
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Medipol Başakşehir, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, yarın Konyaspor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet