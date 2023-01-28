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Spor, Futbol

Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ın kiralanması için kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 28.01.2023
Galatasaray milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi için görüşmelere başladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. l ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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