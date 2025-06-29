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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri sürüyor

Ceren Aydınonat  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri devam ediyor

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yardımcı antrenör Mike Marsh, kaleci antrenörü Richard John Hartis ile futbolculardan Kerem Atakan Kesgin, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Joao Mario, Jonas Svensson, Keny Arroyo, Milot Rashica, Bakhtiyor Zainutdinov, Al Musrati ve Gedson Fernandes, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan teknik ekip ve oyuncular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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