A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası klasman maçında Litvanya'yı 99-87 yenerek 7'nci oldu ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.
Atina
Litvanya, maçın başlarında hücum ribauntlarında etkili olarak ikinci şans sayıları üretti. Milliler, Sevgi Uzun'un skorer bir performans sergilediği ilk çeyreği 26-21 önde bitirdi.
Tam saha baskısıyla rakibini top kayıplarına zorlayan ay-yıldızlılar, ikinci periyodun başlarında farkı 13 sayıya çıkardı: 21-34. Litvanya, bu çeyrekte Jocyte ve Juskaite'nin basketleriyle skora tutundu. Rakibinin erken faul problemine girmesiyle serbest atış çizgisinden sayı bulan milli takım, devre arasına 52-46 üstün gitti.
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İkinci devreye iyi hücum ederek başlayan Litvanya, üçüncü periyodun ortalarında 5 sayılık farkla öne geçti: 63-58. Rakibine 7-0'lık seriyle cevap veren milli takım, 65-63'lük skorla üstünlüğü tekrar ele geçirdi. Erken faul problemine giren ay-yıldızlılar karşısında serbest atış çizgisine giderek sayı kaydeden Litvanya, final periyoduna 74-73 önde girdi.
Başa baş mücadeleye sahne olan son periyodun başlarında Alperi Onar'ın kritik isabetleriyle üstünlük yeniden el değiştirdi ve milli takım, skoru 84-76 yaptı. İki takımın da pota altını zorladığı kalan bölümde üç sayılık basketlerle farkı açmayı başaran milliler, mücadeleden 99-87 galip ayrıldı.
Milli takımda McCowan ve Sevgi Uzun 22'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Litvanya'da Juskaite'nin 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla turnuvayı 7. sırada bitiren milliler, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasında yer alma hakkı elde etti.
Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın mücadele etme hak kazandığı elemelere, Almanya ve Çekya'nın katılması ise önceden kesinleşmişti.
Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı salonda takip etti.
Sevgi Uzun: Bütün hedeflerimizi tamamlayıp buradan kazanarak ayrıldığımız için çok mutluyuz
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın skorer oyuncusu Sevgi Uzun, turnuvada hedeflerine ulaştıkları için takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Sevgi Uzun, "Turnuva boyunca çok yukarı ve aşağı çıkmışız gibi görünüyor aslında ama bütün hedeflerimizi gerçekleştirdik diyebilirim. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, çeyrek final oynamaktı. İkinci hedefimiz Dünya Kupası elemelerine gitmekti. Tabii ki yarı finale çok yakındık. Bu yüzden çok üzüldük kaybettiğimiz zaman. Ama bütün hedeflerimizi tamamlayıp buradan kazanarak ayrıldığımız için çok mutluyuz. O yüzden bütün takım arkadaşlarımla ve teknik ekiple çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Mücadeleyi 22 sayı, 7 asist, 6 top çalmayla bitirerek maçın oyuncusu seçilen milli basketbolcu, performansına ilişkin ise "Bugün ben, yarın başkası, bunu hep konuşuyoruz. Bir takım oyunu oynuyoruz. Arkadaşların olmadan sahada hiçbir şey yapamazsın. O yüzden bugün bendim, dün Olcay, Alperi, Tilbe, McCowan... Birçok önemli parçamız var. Onlarsız olması mümkün değil. Gurur verici, mutlu edici bir şey. Ama takım olarak kazandığımız zaman hiç önemi olmayan da bir şey. Asıl önemli olan Dünya Kupası elemelerine gidiyoruz. En önemlisi de bu." değerlendirmesinde bulundu.
Turnuvadan sonraki hedeflerine de değinen Sevgi Uzun, "Elemeleri kazanıp Dünya Kupası'na gidip Dünya Kupası'nda da güzel şeyler yapmak istiyoruz. Oraya da hazırlanıp inşallah olimpiyatlara gitmek istiyoruz. Çok uzun bir süreç var önümüzde. Adım adım gidip inşallah Dünya Kupası'nda bir iz bırakmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
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