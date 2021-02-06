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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yendi

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, rakip sahada Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

Hilmi Sever   | 06.02.2021
Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i deplasmanda yendi Fotoğraf: Onur Çoban / AA

Istanbul

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük, rakip sahada Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

İlk yarı 

1. dakikada konuk ekibin atağında Ademi, ceza sahasındaki Borini'ye pasını verdi. Borini'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdiği anda Borini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, üst direğe çarpan top auta gitti.

28. dakikada Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sağ kanattan dip çizgiye inen Ndao, altı pas önüne yerden pasını attı. Ademi'nin yakın mesafeden gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

45+2. dakikada ev sahibi takımın atağında Hasan Ali Kaldırım sol kanattan ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci Aykut, köşeye giden topu uzanarak kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı 

52. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ndao'nun altı pas önüne havadan gönderdiği topu Jimmy Durmaz kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

65. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Crivelli ile paslaşan Giuliano, ceza sahasına önünde buluştuğu topa gelişine ayak içiyle sert vurdu. Kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.

68. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan gelişen atakta Gulbrandsen ceza sahasına girdi ve Giuliano'ya pasını verdi. Giuliano'nun altı pas içine pasında Crivelli topu boş kaleye gönderdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında hakem Halil Umut Meler, ofsayt gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

85. dakikadaki Medipol Başakşehir atağında Hasan Ali Kaldırım, sol kanattan ortasını yaptı. Kaleci Aykut, Giuliano ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde Demba Ba'nın şutunda, kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve ardından tehlike uzaklaştırıldı.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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