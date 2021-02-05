Euro
8.50
Dolar
7.09
BIST 100
1,543.88
Altın
1,810.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Aileler İçin Rehber Kitapçık Seti Tanıtım Toplantısı”na katılıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türk Eximbank’ın 2020 Yılı Faaliyet Sonuçları ve 2021 Yılı Hedefleri Toplantısı”na katılıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

Hilmi Sever   | 05.02.2021
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

İstanbul

2023 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri I Grubu'nda yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.

Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:

08.06.2021 Kazakistan-Türkiye

03.09.2021 Türkiye-Belçika

07.09.2021 Türkiye-İskoçya

12.11.2021 Belçika-Türkiye

16.11.2021 Türkiye-Danimarka

25.03.2022 İskoçya-Türkiye

10.06.2022 Türkiye-Kazakistan
​​​​​​​
14.06.2022 Danimarka-Türkiye

Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. 

Şampiyona yolu

2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.

Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Peru'da Kovid-19'un Brezilya'da görülen türüne rastlandı
Kolombiya, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig ile karşılaşacak Liverpool'a ülkeye giriş izni vermedi
KKTC'de 5-15 Şubat arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Fransızların yüzde 60'ı Kovid-19 salgını sürecinin yönetilmesi konusunda hükümete güvenmiyor

Benzer haberler

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Medipol Başakşehir'in konuğu Fatih Karagümrük

Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 393. randevu
Trabzonspor evinde 3 puanın sahibi oldu

Trabzonspor evinde 3 puanın sahibi oldu