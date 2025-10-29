Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Spor camiası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.
İstanbul
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır.
Canları pahasına savaşarak Kurtuluş Savaşı'mızı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve hürmetle anıyoruz. Atatürk’ten aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin izinde daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. 102 yıldır ışıldayan ve milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."
Fenerbahçe
Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan mesajda, "102 yıl önce milletçe yazdığımız destan; özgürlüğün, birlikteliğin ve çağdaş bir geleceğe olan inancın simgesidir. Cumhuriyet, ortak değerlerimizin, dayanışmamızın ve geleceğe duyduğumuz umudun adıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kurulduğumuz günden bu yana Cumhuriyet'imizin temel ilkelerini yaşatmayı; her nesle, Atatürk’ün izinde bir geleceği miras bırakmayı görev bildik. Sporun birleştirici gücüyle, bu toprakların çocuklarına umut olmayı ve aydınlık yarınlara katkı sunmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet'imizin 102. yılında bir kez daha gururla haykırıyoruz. Biz bu ülkenin, bu değerlerin, bu büyük mirasın neferleriyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyor; Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ile anıyoruz." denildi.
Galatasaray
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden ise "Cumhuriyet'imizin 102. yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen var olması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." mesajı yayımlandı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet'imizin ilanının 102. yıl dönümünde bu anlamlı günü coşkuyla kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin azmi ve mücadelesi ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızla perçinlenerek yarınlara kuvvetli şekilde taşınacaktır. Galatasaray Spor Kulübü olarak; tarihi, misyonu ve temsil ettiği değerleriyle, ay-yıldızlı bayrağımızı, spordaki başarılarımızla dalgalandırmak en büyük hedefimiz olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canını veren tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği Kulübünün yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anarak gururla kutluyoruz. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve çağdaş geleceğimizin teminatıdır." denildi.
Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü Kulübü ise yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 102. yılını gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü Kulübü de video ile birlikte şu mesajı paylaştı:
"Milletimizin bağımsızlık azmiyle şekillenen Cumhuriyetimiz, bizlere emanet edilen en değerli mirastır. Bu emanete sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde geleceğe kararlılıkla yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun."
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Türkoğlu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının kutlandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin azim, inanç ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve çağdaşlaşma hedefimizin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin, bilimin, sanatın ve sporun rehberidir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı ilke ve değerlerle hareket ediyor; sporu, eğitimi ve kültürü bir arada büyüten vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, onu sadece kutlamak değil, her gün emek, inanç ve çalışmayla yaşatmaktır. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhuriyeti'mizin 102. kuruluş yıl dönümünü, milletçe birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve destansı bir mücadele sonucunda kurulmuş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en yüce simgesi Cumhuriyet'imiz, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda eşitliğin, adaletin ve çağdaş medeniyet hedefine ulaşma azminin de güvencesidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de Cumhuriyeti'mizle yaşıt olmanın gururuyla ve onun değerlerine sahip çıkarak; milletimizin ortak duygularını pekiştiren, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren futbolu ülkemizin her köşesine yaymaya devam ediyoruz. Başarılı sporcular yetiştirme ve uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
Türkiye Voleybol Federasyonu
TVF'nin internet sitesinden paylaştığı mesajda şunlar kaydedildi:
"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhuriyeti'mizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, milletimizin azmi, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü ifadesidir. Bu miras, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin temel taşı ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşümüzün teminatıdır. Sahalarımızda yükselen bayrağımız ve sergilediğimiz centilmenlik ruhu, Cumhuriyet değerleriyle beslenen bir disiplin ve millet sevgisinin yansımasıdır. Bu anlamlı günde; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu büyük coşkuyu tüm voleybol ailesi olarak birlikte yaşıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.