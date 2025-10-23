Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.
Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.
