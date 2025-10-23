Dolar
Spor

Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Metin Arslancan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

