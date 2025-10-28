Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdi.

Metin Arslancan  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
PFDK'den Beşiktaş'a 400 bin lira para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

