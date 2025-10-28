Dolar
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Çağlanur Tuncel  | 28.10.2025 - Güncelleme : 28.10.2025
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Ankara

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Volkan Demirel, daha önce Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.

