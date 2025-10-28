Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel oldu

Ankara
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, 44 yaşındaki teknik adam ile yarın sözleşme imzalanacağı belirtildi.
Volkan Demirel, daha önce Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Bodrum FK'yi çalıştırmıştı.