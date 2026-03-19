Dolar
44.32
Euro
50.79
Altın
4,834.17
ETH/USDT
2,198.10
BTC/USDT
71,098.00
BIST 100
13,115.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid, çeyrek finale adını yazdırdı

Fatih Erel  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelıona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet