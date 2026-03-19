Spor, Futbol

Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Zecorner Kayserispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Tunahan Akgün  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.

81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemekte
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgemizi bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi İsrail'dir
Tarım ve Orman Bakanlığından Milli Parklar Kanunu'na ilişkin iddialara yanıt
Ramazan Bayramı ve okullarda ara tatil süresince trafikte alınan tedbirler açıklandı

Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Başakşehir ile Antalyaspor golsüz berabere kaldı

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak
Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı

Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
