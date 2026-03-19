Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Kayseri
1. dakika Cardoso'nun ara pasında topla buluşan Chalov, kaleci Grbic ile karşı karşıya kaldı. Chalov, kaleciyi çalımlamaya çalışırken Fatih Karagümrük savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.
7. dakikada orta sahanın sağ tarafından aldığı topla içe kateden Sergio'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Tiago Çukur'un şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.
11. dakikada Benes'in pasında topla buluşan Brenet'in şutunda meşin yuvarlak rakip takımın savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
53. dakikada rakip yarı alanının ortalarında aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tiago Çukur'un uzak köşeye gönderdiği şutta top, Zecorner Kayserisporlu savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.
66. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun ortasına iyi yükselen Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
73. dakikada Chalov'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onugkha'nın sert şutu yandan auta çıktı.
81. dakikada Benes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda topu kaleci Grbic kontrol etti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.